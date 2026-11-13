Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   District Level Basic Education Sports Competition and Cultural Festival Held at Government Jubilee Inter College

गोरखपुर: जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन

Fri, 13 Nov 2026 05:24 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:24 PM IST
District Level Basic Education Sports Competition and Cultural Festival Held at Government Jubilee Inter College
राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

औरैया में 45 दिन के मासूम की उपचार के दौरान मौत, जीभ की जन्मजात परेशानी पर कराया था ऑपरेशन

Auraiya 45 day old infant died during treatment child had undergone surgery for a congenital tongue condition
Auraiya
13 Nov 2026

गौचर मेले से घर-घर पहुंचेगी लोक-संस्कृति की धरोहर

Chamoli:The heritage of folk culture will reach every household from the Gauchar Fair
Chamoli
13 Nov 2026

सोलन: बद्दी में 28 से 30 नवंबर तक सजेगा जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेला, एंटी-चिट्टा वॉकथॉन से होगा आगाज

district level red cross fair baddi november 28 to 30
Solan
13 Nov 2026

पानीपत में सीपीसीबी की कार्रवाई के विरोध में उद्यमी व श्रमिक सड़क पर उतरे, 37 हजार इकाइयों में कामकाज प्रभावित

Entrepreneurs and workers in Panipat took to the streets to protest against CPCB action; operations in 37,000 units have been affected.
Panipat
13 Nov 2026

हांसी में 20 हजार रुपये की लूट की सूचना से मचा हड़कंप, डेढ़ घंटा पुलिस खंगालती रही CCTV

Report of a ₹20,000 robbery in Hansi causes a stir; police spend an hour and a half scouring CCTV footage.
Hisar
13 Nov 2026
विज्ञापन

रोहतांग में 5 इंच तक ताजा हिमपात, पर्यटकों के लिए रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे बंद

rohtang shinkula baralacha pass closed fresh snowfall manali
Himachal Pradesh
13 Nov 2026

सोलन के बसाल मेले में आज कबड्डी के सेमीफाइनल-फाइनल और दंगल के मुकाबले, महिला रस्साकशी भी होगी

solan basal two day fair kabaddi dangal wrestling competition
Solan
13 Nov 2026
विज्ञापन

सोलन: तेज रफ्तार कार ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, सड़क पर पलटी; चालक घायल

solan joharji car accident over speeding driver injured
Solan
13 Nov 2026

कैथल में नशा तस्करों के 20 घरों पर पुलिस की दबिश, 100 जवानों ने चलाया सर्च अभियान

Police raid 20 homes of drug traffickers in Kaithal; 100 personnel carry out search operation
Kaithal
13 Nov 2026

मंडी के पड्डल मैदान में एंटी चिट्टा जागरूकता वाकथान, CM सुक्खू करेंगे शुभारंभ; युवाओं में दिखा उत्साह

mandi paddal ground anti chitta awareness walkathon sukhu 2026
Mandi
13 Nov 2026

पान विक्रेता का मिला शव, हत्या की आशंका से सनसनी

Dead Body of paan seller found suspicion of murder sparks alarm in Azamgarh
Azamgarh
13 Nov 2026

बहराइच में सड़क से नीचे उतरी निजी बस, अगला टायर फटने से हुई थी अनियंत्रित

private bus went off road in Bahraich losing control after its front tyre burst
Bahraich
13 Nov 2026

वीडियो: पिथौरागढ़ में वरिष्ठ नागरिकों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, फुटपाथ बनाने की मांग

Elderly people demanded construction of footpaths along the roads in pithoragarh
Pithoragarh
13 Nov 2026

कानपुर: चकेरी में टटीयन गांव के खाली मैदान में मिला शव, खून से सनी ईंट और अहम साक्ष्य मिले

Kanpur Body found in an open field in Tatiyan village Chakeri a blood stained brick discovered
Kanpur
13 Nov 2026

VIDEO: बटेश्वर मेले में घोड़ों का जलवा, 4.50 लाख का मारवाड़ी घोड़ा बना आकर्षण, नाच-करतब देख दंग रह गए लोग

Horses Steal the Show at Bateshwar Fair
Agra
13 Nov 2026

डबवाली के सिनेमा हाॅल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हमला

Dispute over popcorn Software engineer attacked with kirpan in cinema hall in  dabwali ICU
Chandigarh-Punjab
13 Nov 2026

VIDEO: जमीन के झगड़े में पथराव, फिर परचून की दुकान में लगा दी आग; गांव में मची अफरातफरी

Stone Pelting and Shop
Agra
13 Nov 2026

हरदोई: पुलिस की गोली से लंगड़ा हुआ शातिर लुटेरा, कैंटीन संचालक लूटकांड के चार लुटेरे गिरफ्तार

Hardoi Cunning robber left with a limp after being shot by police four robbers arrested
Hardoi
13 Nov 2026

हरदोई में संदिग्थ परिस्थितियों में युवक की मौत, घर के आंगन में खून से लथपथ मिला शव

Youth dies under suspicious circumstances in Hardoi body found soaked in blood in the courtyard of his home
Hardoi
13 Nov 2026

VIDEO: कैंटर पर चढ़ा युवक, तिरपाल चोरी के शक में पकड़ा; मारपीट में हुआ घायल

Youth Beaten Over Suspected Tarpaulin Theft from Truck in Etah's Awagarh
Etah
13 Nov 2026

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 नवंबर से बढ़ेगी ठंड
Rajasthan
13 Nov 2026

ऊना: मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ठंड के बीच बसों में पहुंचे भक्त; घर बैठे करें माता रानी के दर्शन

Maa Chintpurni Temple Friday Morning Devotees Crowd and Live Darshan
Himachal Pradesh
13 Nov 2026

राजासांसी से सोनिया मान को मिला आप का टिकट, झूमे समर्थक

Sonia Mann receives AAP ticket from Rajasansi; supporters rejoice
Amritsar
13 Nov 2026

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लुधियाना में सिधवां कैनाल पर बने छठ पूजा घाट का लिया जायजा

Cabinet Minister Aman Arora inspected the Chhath Puja ghat built on the Sidhwan Canal in Ludhiana.
Ludhiana
13 Nov 2026

लखनऊ के जैन मंदिर डालीगंज में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, 9 से 15 नवंबर तक चलेगा

Panchkalyanak Pratishtha Mahotsav will be organised at Jain Temple Daliganj in Lucknow
Lucknow
13 Nov 2026

फिरोजपुर में पराली जलाने के अब तक 356 मामले आए सामने, 131 किसानों पर केस दर्ज

356 cases of stubble burning reported in Ferozepur so far; cases registered against 131 farmers
Chandigarh-Punjab
13 Nov 2026

काम अधूरा देख भड़कीं डीएम! ठेकेदार को लगाई जमकर फटकार

काम अधूरा देख भड़कीं डीएम! ठेकेदार को लगाई जमकर फटकार
Uttar Pradesh
13 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
13 Nov 2026

MP में नवंबर में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

MP में नवंबर में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड
Madhya Pradesh
13 Nov 2026

सीतापुर: लहरपुर-भदफर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर

सीतापुर: लहरपुर-भदफर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर
Sitapur
13 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed