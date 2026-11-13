{"_id":"6af702b6ec4fcab6530af1ba","slug":"video-devotees-build-chhath-altars-along-one-kilometre-stretch-of-saryu-river-at-bisra-gha-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा: सरयू के बिसरा घाट पर एक किलोमीटर तक बनीं वेदियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोला क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। सुबह से ही बच्चे, महिलाएं और युवा फावड़ा लेकर सरयू नदी के घाटों पर वेदियां बनाने और उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बिसरा घाट पर करीब एक किलोमीटर तक चार से पांच कतारों में वेदियां बनाई गई हैं। व्रती महिलाएं रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना करेंगी।

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