{"_id":"6af7098bebed70c16e0c752d","slug":"video-chhath-festival-children-wait-all-year-to-celebrate-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ: बच्चों को सालभर रहता है इंतजार, दिल्ली से छुट्टी लेकर गोरखपुर पहुंचे तो खिले चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली की पढ़ाई और व्यस्त दिनचर्या के बीच बच्चों को छठ महापर्व का पूरे साल इंतजार रहता है। शुक्रवार को परिवार के साथ गोरखपुर के घाटों पर पहुंचे बच्चों के चेहरों पर घर लौटने और त्योहार मनाने की खुशी दिखी। अभिषेक वर्मा अपने बच्चों को लेकर दिल्ली से गोरखपुर पहुंचे। कक्षा छह के छात्र रुद्रा वर्मा ने बताया कि उसे छठ पूजा का पूरे साल इंतजार रहता है। वहीं, कक्षा चार की शिवी ने बताया कि छुट्टी मिलने में परेशानी हुई, लेकिन गोरखपुर आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है।

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