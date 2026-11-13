गोरखपुर: छठ की तैयारी में रंग-बिरंगी झालरों से सजा राजघाट

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गोरखपुर के राप्ती नदी स्थित राजघाट पर शुक्रवार को छठ महापर्व की तैयारियों के बीच आस्था और उत्साह का माहौल दिखा। घाट को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। श्रद्धालु कोई मिट्टी खोदकर बेदी बना रहा है तो कोई उसे रंगों से सजाकर पूजन स्थल को अंतिम रूप दे रहा है। महिलाओं और बच्चों की चहल-पहल से घाट पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। रेखा सिंह भी अपनी बेदी को सजाने में जुटी नजर आईं।

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