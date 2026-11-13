गाेरखपुर: छठ पर रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

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छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर सात पर राप्तीसागर एक्सप्रेस के पहुंचने के बाद फुट ओवरब्रिज की ओर जाने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लग गई। स्टेशन पर भीड़ के चलते आवाजाही में परेशानी हुई।

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