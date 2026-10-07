कपिल देव बोले- गोल्फ को मिले बेहतर सहयोग तो भारत जीत सकता है और पदक

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ग्रेटर नोएडा में गोल्फ में पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही जापान के आिची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में महिला टीम गोल्फ स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता, जिसमें प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर शामिल थीं। इसके अलावा प्रणवी उर्स ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी हासिल कर देश का नाम रोशन किया हैं। गोल्फ को यदि ओर बेहतर सहयोग मिले, तो आगामी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं देश के लिए ओर अधिक पदक आएंगे।

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