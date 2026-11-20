छोटा शकील के कहने पर ली थी सुपारी

नसीम का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हत्या की साजिश से भी जुड़ा रहा है। एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार उसने छोटा शकील के कहने पर पाकिस्तानी-कनाडाई मूल के तारिक फतह और तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी ली थी। हालांकि वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बीती देर रात उसकी लोकेशन बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से नसीम घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस की ओर से मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।