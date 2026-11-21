नॉलेज पार्क क्षेत्र में जीएन ग्रुप कॉलेज के सामने छात्र और उसके दोस्तों के साथ मारपीट कर फायरिंग करने के मामले में वांछित पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दनकौर क्षेत्र के अट्टा गूजरान गांव निवासी प्रशांत नागर (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से इटली मेड एक अवैध पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार को भी सीज किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को जीएन ग्रुप कॉलेज परिसर के सामने एक छात्र और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की गई थी। आरोप है कि प्रशांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले में पीड़ित की शिकायत पर नॉलेज पार्क कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।प्राथमिकी के अनुसार एमनाबाद गांव निवासी केशव जीएन ग्रुप कॉलेज में बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। उनकी घटना वाले दिन सुबह साथ पढ़ने वाले विशू भाटी से कहासुनी हुई थी। आरोप है कि दोपहर करीब ढाई बजे विशू अपने साथी आयुष भाटी, सागर और प्रशांत के साथ कॉलेज के सामने पहुंचा था। वहां केशव और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई थी।कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि गोपनीय सूचना के आधार पर प्रशांत नागर को सफीपुर सर्विस रोड से लॉयड की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पिस्टल. तीन कारतूस, ब्रेजा कार बरामद की है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में दनकौर थाने में लूट और चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अब नॉलेज पार्क थाने में दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।