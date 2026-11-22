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ग्रेटर नोएडा: गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 22 Nov 2026 01:07 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 01:07 PM IST







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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकला विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा, नॉलेज पार्क-3 से शुरू होकर बीटा-2 से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार, अल्फा-2 की ओर गुजरता हुआ। ... और पढ़ें

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