ग्रेटर नोएडा: गलगोटिया से एमसीए कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, हिमाचल का रहने वाला था शुभम; फांसी लगाकर दी जान
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 20 Nov 2026 02:36 PM IST
सार
मृतक शुभम हिमाचल प्रदेश के गांव मंजीर थाना खेर जनपद चंबा का रहने वाला था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एमसीए प्रथम वर्ष का छात्र था। शुभम ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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विस्तार
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित सुपरटेक गोल्फ कंट्री 22 डी में किराये पर रह रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमसीए प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र शुभम ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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शुभम मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गांव मंजीर थाना खेर जनपद चंबा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा उसके परिजनों को सूचना दे दी है। उसके आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
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