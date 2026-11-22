ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हाईनिश सोसाइटी में एओए (अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन) के चुनाव कराने की मांग को लेकर किया गया सांकेतिक प्रदर्शन विवाद में घिर गया। प्रदर्शन के दौरान एओए कार्यालय में मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगा है। मामले में प्रभावित महिलाओं समेत करीब 50 से 60 निवासी शिकायत लेकर बिसरख थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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निवासियों का आरोप है कि एओए का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद नए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। रविवार को इसी के विरोध में निवासी शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एओए कार्यालय में विवाद हो गया। आरोप है कि विनोद नेगी, हिमांशु गौतम और विजय कुमार रस्तोगी ने महिलाओं के साथ अभद्रता और बदसलूकी की। वहीं, विनोद नेगी पर अनुज के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इसमें अनुज के हाथ और सिर में चोट लगने की बात कही गई है। हालांकि, एओए अध्यक्ष ने आरोप का खंडन किया है।निवासी राम गोपाल ने बताया कि घटना में मोनिका सैनी, वंदना सिंह और विजेता सिंह के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में निवासी एकजुट होकर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। निवासियों ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सोसाइटी में विरोध जताने वाले निवासियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।