नोएडा के थाना सेक्टर-63 क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभिषेक और मनोज नाम के बदमाशों के शामिल होने की सूचना है।

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बदमाशों के पास से एक बाइक बरामद हुई और उनकी निशान देही पर तीन और बाइक बरामद होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस की ओर से मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि फेज-दो में हुई मुठभेड़ और सेक्टर 63 में हुई मुठभेड़ में एक ही गिरोह के सदस्य हैं।