{"_id":"6aa2e427e3e3e949c10e1359","slug":"video-first-aid-boxes-in-haryana-roadways-buses-are-empty-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा रोडवेज बसों में फर्स्ट एड बॉक्स खाली, जरूरत पड़ने पर यात्री को नहीं मिल सकेगा प्राथमिक उपचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा परिवहन विभाग की रोडवेज बसों में लगाए फर्स्ट एड बॉक्स खाली हैं। बसों में सफर के दौरान जरूरत पड़ने पर यात्री को प्राथमिक उपचार के तौर पर दवाई नहीं मिल सकेगी। रोडवेज बसों के अधिकतर चालक-परिचालकों काे फर्स्ट एड बॉक्स में दवाई रखी या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में बसों के फर्स्ट एड बॉक्स सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में अगर रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाए तो प्राथमिक उपचार भी नहीं दिया जा सकता।

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