{"_id":"6aa2ea276820e048c3013096","slug":"video-a-total-of-12-complaints-were-received-at-grievance-redressal-camp-held-in-gurugram-on-thursday-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल 12 शिकायतें पहुंचीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल 12 शिकायतें पहुंचीं। एसडीएम हितेंद्र कुमार ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली, पेयजल, परिवार पहचान पत्र, पेंशन समेत विभिन्न मामलों से जुड़ी शिकायतें शिविर में रखी गईं। प्रशासन की ओर से कुछ शिकायतों का मौके पर समाधान करने की बात कही गई, लेकिन लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दी।

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