गुरुग्राम मौसम: अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम, यहां पढ़ें आईएमडी का ताजा अपडेट

मिलेनियम सिटी में सोमवार सुबह से ही तेज धूप निकल गई। इसके साथ ही हवा में नमी होने के कारण उमस महसूस हुई। धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी हुई। दोपहर के समय गर्मी का असर और ज्यादा रहा। बीते शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली थी। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी।

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मौसम सुहावना होने से लोगों को काफी राहत मिली थी लेकिन अब बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर धूप तेज होने लगी है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सामान्य होने के बावजूद तेज धूप और नमी के कारण उमस ज्यादा महसूस हुई। विज्ञापन



मौसम साफ रहने से आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। बारिश नहीं होने और धूप तेज रहने के कारण उमस का असर भी बढ़ सकता है। इससे लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। विभाग की तरफ से लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। मौसम सुहावना होने से लोगों को काफी राहत मिली थी लेकिन अब बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर धूप तेज होने लगी है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सामान्य होने के बावजूद तेज धूप और नमी के कारण उमस ज्यादा महसूस हुई।मौसम साफ रहने से आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। बारिश नहीं होने और धूप तेज रहने के कारण उमस का असर भी बढ़ सकता है। इससे लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। विभाग की तरफ से लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है।

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