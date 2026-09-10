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गुरुग्राम में फायरिंग से हड़कंप: 45 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या, जानें पुलिस ने क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 12:29 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 12:29 PM IST







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फिरोजगांधी कॉलोनी में बृहस्पतिवार सुबह 45 वर्षीय महेंद्र सिंह की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। महेंद्र सिंह विश्वकर्मा कॉलोनी का रहने वाला था। वारदात की सूचना पर थाना पुलिस, अपराध शाखा और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित किया गया। ... और पढ़ें

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