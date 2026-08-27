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फरीदाबाद: रक्षाबंधन पर मेट्रो स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, रोड जाम से बचने और गर्मी से राहत के लिए यात्रियों ने चुना मेट्रो का सफर

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Thu, 27 Aug 2026 04:15 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 04:15 PM IST







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फरीदाबाद: में रक्षाबंधन को लेकर मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की लगी रही भीड़ क्योंकि रोड जाम से बचने के लिए यात्री मेट्रो का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इस उमस से भरी गर्मी से बचने के लिए लोग मेट्रो में एसी का आनंद लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ... और पढ़ें

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