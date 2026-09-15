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फरीदाबाद में दिवाली मेले की तैयारियां तेज: सूरजकुंड परिसर में काम जारी, 250 स्टॉल की योजना

अनुज कुमार

Updated Tue, 15 Sep 2026 04:37 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 04:37 PM IST







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फरीदाबाद में दिवाली मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूरजकुंड परिसर में सफाई और मरम्मत का काम जारी है। पार्किंग, स्टॉल और फूड के टेंडर इसी सप्ताह में आमंत्रित होंगे। मेले में करीब 250 स्टॉल लगाने की योजना है। ... और पढ़ें

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