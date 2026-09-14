{"_id":"6aa7db27b85caf95f80ca837","slug":"video-massive-traffic-jam-in-faridabad-due-to-governors-arrival-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"राज्यपाल के आगमन से फरीदाबाद में लगा भीषण जाम, स्कूली बच्चे परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद शहर में विभिन्न जगहों पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम व एक शिक्षण संस्थान में राज्यपाल के आगमन को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगा जाम क्योंकि यातायात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई चौक चौराहों पर वाहनों को रोकने पर यह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान ए जाम में फंसे स्कूली बच्चों को हुई है।

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