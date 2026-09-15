हैवानियत: दोस्त को पार्टी में बुलाया, फिर बंधक बनाकर सात दिन दिया दर्द; पेट्रोल पिलाया, गुप्तांग में भी डाला

नाखून उखाड़कर नमक छिड़कने वाले थे आरोपी

पीड़ित के अनुसार, मंगलवार को आरोपी उसके पैर के नाखून उखाड़कर नमक छिड़कने की तैयारी में थे। गनीमत रही कि पीड़ित ने लोकेशन परिजनों से साझा कर दी और पुलिस ने वक्त रहते उसे छुड़ा लिया। पीड़ित का दावा है कि आरोपी दिल्ली में अवैध शराब तस्करी के धंधे में संलिप्त हैं। युवक को मुक्त कराए जाने के बाद उसकी आपबीती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने सूजे हुए पैर और शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाते हुए आपबीती सुना रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़ित को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित की लिखित शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।