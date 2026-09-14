हरियाणा: फरीदाबाद में 36 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, निगम आयुक्त से की मुलाकात

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36 दिन से पूरे हरियाणा में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल चली उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला और उन्होंने हड़ताल समाप्त की लेकिन नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री का कहना है की सरकार ने हमारी बातें मान तो ली लेकिन उसको अभी लागू नहीं किया है जिसको लेकर पूरे हरियाणा के कर्मचारी उनसे फोन पर संपर्क करके पूछताछ रहे हैं इसको लेकर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री अपने अन्य पदाधिकारी के साथ निगम आयुक्त से मिले और उसके बारे में जानकारी देते हुए।

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