फरीदाबाद: पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, दोनों के पैर में लगी गोली; वारदात के इरादे से आए थे सोनू और राहुल

फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना क्षेत्र में आगरा नहर रोड पर 15/16 सितंबर की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश सोनू और राहुल पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल फरीदाबाद में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है।

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पुलिस के अनुसार, दोनों बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से फरीदाबाद आए थे। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें काबू कर लिया गया।