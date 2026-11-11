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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Yashwant Giri from Varanasi defeats Aslam Bhura in a wrestling bout with a prize of 51,000

सोनभद्र: 51 हजार की कुश्ती में वाराणसी के यशवंत गिरि ने असलम भूरा को दी पटखनी;video

Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST
Yashwant Giri from Varanasi defeats Aslam Bhura in a wrestling bout with a prize of 51,000
सोनभद्र। करमा विकासखंड के रानीतारा गांव में सोमवार को आयोजित कुश्ती दंगल में वाराणसी के पहलवान यशवंत गिरि ने 51 हजार रुपये की इनामी कुश्ती जीत ली। उन्होंने रोमांचक मुकाबले में असलम भूरा पहलवान को पटखनी देकर पराजित किया। दंगल में सोनभद्र, वाराणसी समेत विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाए। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे।
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