सोनभद्र: मारकुंडी घाटी में ब्रेक फेल होने से पलटा 24 हजार लीटर डीजल टैंकर, सड़क पर मची लूट
सोनभद्र के चोपन क्षेत्र की मारकुंडी घाटी में ब्रेक फेल होने से 24 हजार लीटर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। डीजल सड़क पर फैलने के बाद लोग बाल्टी-डिब्बे लेकर पहुंच गए। चालक को मामूली चोटें आईं और करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा।
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सलखन के चोपन थानाक्षेत्र के मारकुंडी घाटी में बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे डीजल से भरा टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से डीजल सड़क पर बहने लगा। सड़क पर डीजल फैलता देख आसपास के लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर डीजल भरने के लिए मौके पर पहुंच गए। टैंकर में करीब 24 हजार लीटर डीजल लदा था।
डीजल के सड़क पर फैलने से आग लगने का खतरा पैदा हो गया। हादसे के कारण मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा।
पीडीडीयू नगर से डीजल लेकर ओडिशा जा रहा था टैंकर
बिहार के गया जिले के नजीरगंज थानाक्षेत्र के यमुनानगर निवासी टैंकर चालक पवन कुमार पुत्र संजय यादव ने बताया कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (पीडीडीयू नगर) से टैंकर में डीजल लोड कर ओडिशा जा रहा था। रॉबर्ट्सगंज से आगे मारकुंडी घाटी में पहुंचते ही अचानक टैंकर का ब्रेक फेल हो गया। इससे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं।
टैंकर पलटने की सूचना पर गुरमा चौकी प्रभारी श्रीप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीजल भरने के लिए बाल्टी और डिब्बे लेकर पहुंचे लोग पुलिस को देखते ही वहां से भाग गए। आग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया।
पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारु कराया और सड़क पर फैले डीजल को लेकर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए। चोपन थाना प्रभारी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।