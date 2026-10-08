सोनभद्र: मारकुंडी घाटी में ब्रेक फेल होने से पलटा 24 हजार लीटर डीजल टैंकर, सड़क पर मची लूट

सलखन के चोपन थानाक्षेत्र के मारकुंडी घाटी में बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे डीजल से भरा टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से डीजल सड़क पर बहने लगा। सड़क पर डीजल फैलता देख आसपास के लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर डीजल भरने के लिए मौके पर पहुंच गए। टैंकर में करीब 24 हजार लीटर डीजल लदा था।

विज्ञापन





डीजल के सड़क पर फैलने से आग लगने का खतरा पैदा हो गया। हादसे के कारण मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा।



पीडीडीयू नगर से डीजल लेकर ओडिशा जा रहा था टैंकर

बिहार के गया जिले के नजीरगंज थानाक्षेत्र के यमुनानगर निवासी टैंकर चालक पवन कुमार पुत्र संजय यादव ने बताया कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (पीडीडीयू नगर) से टैंकर में डीजल लोड कर ओडिशा जा रहा था। रॉबर्ट्सगंज से आगे मारकुंडी घाटी में पहुंचते ही अचानक टैंकर का ब्रेक फेल हो गया। इससे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं। डीजल के सड़क पर फैलने से आग लगने का खतरा पैदा हो गया। हादसे के कारण मारकुंडी घाटी में करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा और वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा।बिहार के गया जिले के नजीरगंज थानाक्षेत्र के यमुनानगर निवासी टैंकर चालक पवन कुमार पुत्र संजय यादव ने बताया कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (पीडीडीयू नगर) से टैंकर में डीजल लोड कर ओडिशा जा रहा था। रॉबर्ट्सगंज से आगे मारकुंडी घाटी में पहुंचते ही अचानक टैंकर का ब्रेक फेल हो गया। इससे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं।