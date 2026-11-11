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सोनभद्र: तेज टक्कर के बाद बस के केबिन में फंसा चालक, 16 लोग अस्पताल पहुंचे

किशन चौबे

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:25 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:25 PM IST







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सोनभद्र के बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में 16 लोग घायल हो गए। बस चालक केबिन में फंस गया था। चार घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ... और पढ़ें

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