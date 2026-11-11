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सोनभद्र: आठ फीट का जहरीला कोबरा देख सहमे ग्रामीण, वन विभाग को दी सूचना फिर भी नहीं पहुंची टीम;video

अभिनव कुमार

Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST







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सोनभद्र के ममुआं गांव में करीब आठ फीट लंबा कोबरा निकलने से दहशत फैल गई। घर के सामने काफी देर तक फन फैलाकर बैठने के बाद सांप धान के खेत में छिप गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू की मांग की है। ... और पढ़ें

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