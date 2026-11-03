सिद्धार्थनगर: जनगणना प्रगणकों और सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण

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सिद्धार्थनगर के आईआईटी बसडिलिया में जनगणना कार्य के लिए नियुक्त प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रतिभागियों को जनगणना की प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और कार्य निष्पादन से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने जनगणना कार्य को सही और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।

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