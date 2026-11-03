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सिद्धार्थनगर: भाजपा की मंडल बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा
नगर पंचायत बिस्कोहर स्थित कार्यालय परिसर में मंगलवार को भाजपा की मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला उपाध्यक्ष कृष्णा मिश्रा मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुंवर मिश्रा ने की। बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा हुई। चेयरमैन अजय गुप्ता ने कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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