सिद्धार्थनगर: अधिवक्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन

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जालौन के कालपी तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में मंगलवार को सिद्धार्थनगर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित मांगपत्र एसडीएम को सौंपा।

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