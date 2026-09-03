{"_id":"6a995b08a537a368b6055331","slug":"video-stolen-bullet-motorcycle-dismantled-and-sold-as-scrap-in-mahuli-two-arrested-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"महुली में चोरी की बुलेट काटकर कबाड़ में बेच दी, दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना क्षेत्र में चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल को कबाड़ में काटकर बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बाइक बेचने से मिले 25 हजार रुपये और जामा तलाशी में 2,600 रुपये बरामद किए हैं।

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