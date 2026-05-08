Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति पुलिस कुर्क करेगी। इसकी अनुमानित कीमत 8,16,400 रुपये है। कोतवाली खलीलाबाद पर दर्ज प्राथमिकी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इसरार अहमद निवासी टेमारहमत खलीलाबाद द्वारा कार क्रय की गई थी। इसका अनुमानित मूल्य 7,60,000 रुपये है।
इसको गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियकलाप (निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया जाएगा। थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विवेक सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा मोटरसाइकिल क्रय की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 56,400 रुपये है। इस वाहन को भी कुर्क किया जाएगा।
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इसको गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियकलाप (निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया जाएगा। थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विवेक सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा मोटरसाइकिल क्रय की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 56,400 रुपये है। इस वाहन को भी कुर्क किया जाएगा।
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