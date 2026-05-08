Sant Kabir Nagar News: अपराधियों को चिह्नित कर दिलाएं सजा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से अभियोजन अधिकारियों व शासकीय अधिवक्ताओं के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
इस दौरान न्यायालय में लंबित अभियोगों गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पाॅक्सो एक्ट, एससी / एसटी एक्ट, महिला संबंधी अपराधों आदि के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्रवाइयों पर चर्चा की गई।
बैठक में अपराधियों को चिह्नित कर अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने, अभियोगों का त्वरित निस्तारण व अभियोजन की कार्रवाई को और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसमें न्यायालय में विचारण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख अभियोजन अधिकारियों द्वारा किया गया, जिनको संज्ञान में लेते हुए उसे अविलंब दूर करने हेतु संबंधित को हिदायत दी गई। संवाद
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इस दौरान न्यायालय में लंबित अभियोगों गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पाॅक्सो एक्ट, एससी / एसटी एक्ट, महिला संबंधी अपराधों आदि के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्रवाइयों पर चर्चा की गई।
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बैठक में अपराधियों को चिह्नित कर अपराधों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने, अभियोगों का त्वरित निस्तारण व अभियोजन की कार्रवाई को और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसमें न्यायालय में विचारण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख अभियोजन अधिकारियों द्वारा किया गया, जिनको संज्ञान में लेते हुए उसे अविलंब दूर करने हेतु संबंधित को हिदायत दी गई। संवाद
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