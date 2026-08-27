पीलीभीत: मारपीट में बीच-बचाव करने गए किसान की मौत, युवक पर डंडा मारने का आरोप

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पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव में बुधवार रात मारपीट में बीच-बचाव करने गए किसान रामपाल की डंडे से मौत हो गई। परिजनों ने गांव के अनिल पर डंडे से वार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि तहरीर मिलने के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

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