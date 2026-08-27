पीलीभीत: संदिग्ध हालात में महिला की मौत, बेटे पर गला दबाकर हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया

पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के नसरुल्लापुर गांव में जमीन बिक्री के रुपये को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद हो गया। इस दौरान महिला की मौत हो गई। बेटे पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। सूचना पाकर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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नसरुल्लापुर गांव निवासी सुनीता देवी (50 वर्ष) की बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बृहस्पतिवार सुबह बीसलपुर पुलिस को घटना की सूचना मिली। इस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में महिला की मौत के पीछे उसके पुत्र से हुआ विवाद सामने आया है। विज्ञापन



आरोपी ने बेची थी तीन बीघा जमीन

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मृतका के पुत्र विकास गंगवार (20) ने अपनी करीब तीन बीघा जमीन बेची थी। जमीन की बिक्री से उसे रुपये मिले थे। उसकी मां सुनीता देवी उससे रुपये मांग रही थी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विकास ने अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। नसरुल्लापुर गांव निवासी सुनीता देवी (50 वर्ष) की बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बृहस्पतिवार सुबह बीसलपुर पुलिस को घटना की सूचना मिली। इस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में महिला की मौत के पीछे उसके पुत्र से हुआ विवाद सामने आया है।पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मृतका के पुत्र विकास गंगवार (20) ने अपनी करीब तीन बीघा जमीन बेची थी। जमीन की बिक्री से उसे रुपये मिले थे। उसकी मां सुनीता देवी उससे रुपये मांग रही थी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विकास ने अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई।

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