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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Women approached the Minister of State with a complaint regarding the awarding of the ration transportation contract to a private entity.

Pilibhit News: राशन ढुलाई का काम निजी संस्था को दिए जाने की शिकायत लेकर महिलाएं पहुंचीं राज्यमंत्री के द्वार

Thu, 27 Aug 2026 01:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:26 AM IST
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Women approached the Minister of State with a complaint regarding the awarding of the ration transportation contract to a private entity.
राज्यमंत्री को ​शिकायती पत्र देतीं महिलाएं। स्रोत- स्वयं
पीलीभीत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राशन ढुलाई का काम निजी संस्था को दिए जाने से नाराज समूह की महिलाएं बुधवार को राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास पर पहुंचीं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर राशन ढुलाई का काम पूर्व की तरह स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने की मांग की।
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महिलाओं ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के गोदाम से राशन उठाकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने का काम वर्ष 2020-21 से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कर रही थीं। इससे उन्हें रोजगार के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर मिल रहा था। आरोप है कि अब यह काम किसी अन्य निजी संस्था को सौंप दिया गया है। इससे समूह से जुड़ी महिलाओं की आमदनी प्रभावित हो रही है।
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उनकी समस्या सुनने के बाद राज्यमंत्री ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजने के साथ ही फोन पर अधिकारियों से वार्ता की और मामले की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व व्यवस्था के अनुसार, समूह की महिलाओं को राशन ढुलाई का काम दिए जाने के संबंध में कार्रवाई का भरोसा दिया।
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रक्षाबंधन के अवसर पर समूह की सदस्य राखी ने राज्यमंत्री को राखी बांधी। इस दौरान अनीता, हीराकली, गीता देवी, रुबीना, कलावती, फरीन, अंजुम, बनी, नेहा, नसरीन और सलीम बानो समेत अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
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