पीलीभीत: छह सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने बीसलपुर तहसील में दिया धरना, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पीलीभीत के बीसलपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को छह सूत्री मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया। काफी देर तक प्रदर्शन के बाद पदाधिकारियों ने एसडीएम नागेंद्र पांडेय को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।



ज्ञापन में बिजली की अघोषित कटौती बंद कराने, रोकी गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और वृद्धावस्था पेंशन तत्काल बहाल कराने तथा लेखपालों से संबंधित किसानों की शिकायतों का निस्तारण कराने की मांग की गई। इसके अलावा एक अक्तूबर से शुरू होने वाले सरकारी धान क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ किसानों के धान की खरीद सुनिश्चित कराने को कहा गया। बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने और आपूर्ति विभाग से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग भी उठाई गई।



धरने में भाकियू के मंडल उपाध्यक्ष नरेश मिश्रा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल वर्मा, वीरपाल राजपूत, अनिल चौहान, श्रीकृष्ण राजपूत, पूरनलाल, महेंद्र पाल, रामप्रकाश, शंकरलाल राजपूत, द्वारिका प्रसाद, आरती देवी, बीना देवी, कमला देवी, भीमसेन, सत्येंद्र दास और भक्त प्रहलाद समेत कार्यकर्ता शामिल रहे।