{"_id":"6aa969496c6c0243ff0cdf9b","slug":"video-middle-aged-man-brutally-treated-after-being-tied-to-a-pole-on-suspicion-of-mobile-theft-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोबाइल चोरी के शक में अधेड़ को खंभे से बांधकर बर्बरता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के पीलीभीत शहर के मोहल्ला बशीर खां में मंगलवार शाम मोबाइल चोरी के शक में लोगों ने एक अधेड़ को कपड़े उतारकर बिजली के खंभे में बांध दिया। आरोप है कि उसकी पिटाई भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया।

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