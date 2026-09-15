अमानवीय हरकत: मोबाइल चोरी के शक में अधेड़ को खंभे से बांधा, कपड़े उतारने और पिटाई का भी आरोप, वीडियो वायरल

आरोप है कि अजबान को बिजली के खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद उसके कपड़े उतारकर पीटा गया। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। सड़क पर हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाकर अजबान को मुक्त कराया। इसके बाद घटना की जांच शुरू की गई।