पीलीभीत: सीतापुर आंख अस्पताल का किया जाएगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार, डीएम ने दिए निर्देश

पीलीभीत के सीतापुर आंख अस्पताल की आर्थिक स्थिति सुधारने और मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल का कायाकल्प किया जाएगा। मंगलवार को अस्पताल परिसर में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला नेत्र सहायता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीएम ने अस्पताल के आय-व्यय का विवरण देखने के बाद घाटे पर गंभीर चिंता जताई और आय के नए स्रोत तलाशने के निर्देश दिए।

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बैठक में अस्पताल परिसर की खाली पड़ी भूमि पर दुकानें बनाने पर समिति के सदस्यों ने सहमति जताई। इसके लिए सीतापुर आंख अस्पताल, सीतापुर मुख्यालय से अनुमति लेने को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दुकानों के निर्माण में धन की कमी न आने देने का भी आश्वासन दिया गया। डीएम ने प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल को बेहतर बनाने की बात कही।