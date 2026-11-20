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मैदान की खुदाई के विरोध में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन

Vimal Sharma

Updated Fri, 20 Nov 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 06:01 PM IST







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आंबेडकर छात्रावास के छात्र सामने स्थित मैदान की खुदाई के विरोध में कलक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों ने कहा कि मैदान की खोदाई होने से उनके खेलने और अन्य गतिविधियों के लिए जगह नहीं बचेगी। ... और पढ़ें

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