इनमें सबसे अधिक संख्या गर्भवती और 35 से 40 वर्ष की महिलाओं की होती है। कुछ मामले तो डायलिसिस की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गर्भावस्था के दौरान होने वाला उच्च रक्तचाप, जो गुर्दे को धीरे-धीरे खराब कर रहा है।



डॉ. विमिता अग्रवाल बतातीं हैं कि अस्पताल में रोज दो से तीन उक्त रक्तचाप वाली गर्भवती मरीज भर्ती होती हैं। इनमें कुछ गंभीर और अति गंभीर श्रेणी की होती हैं। इनमें किडनी फेल होने और ब्रेन हेमरेज तक का खतरा रहता है।



डॉक्टरों के अनुसार जिन महिलाओं को गर्भावस्था में गंभीर प्री-एक्लेम्पसिया यानी उच्च रक्तचाप होता है, उनमें डिलीवरी के बाद क्रोनिक किडनी बीमारी का खतरा सामान्य महिलाओं के मुकाबले चार से पांच गुना बढ़ जाता है। यह समस्या 35 से 40 वर्ष की महिलाओं में सबसे अधिक देखने को मिल रही है।