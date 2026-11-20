सेहत की बात: गर्भावस्था में हाई बीपी और शुगर से खराब हो रही महिलाओं की किडनी, डायलिसिस पर 40% मरीज
गर्भावस्था और प्रसव के बाद किडनी की बीमारी युवा महिलाओं के लिए गंभीर समस्या बन रही है। मुरादाबाद जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में करीब 40 फीसदी मरीज ऐसी महिलाएं हैं, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद किडनी संबंधी परेशानी हो रही है। चिकित्सकों के अनुसार गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और मधुमेह इसके प्रमुख कारण हैं।
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पाकबड़ा निवासी 30 वर्षीय महिला को प्रसव के बाद किडनी में समस्या शुरू हुई। यह उनका दूसरा बच्चा है। जब चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने डायलिसिस करवाने की सलाह दी। अब छह महीने से नियमित डायलिसिस हो रही है। इसी तरह गर्भावस्था के समय किडनी संक्रमण की समस्या हो गई।
उपचार के बाद भी स्थिति सही नहीं हुई तो फिर डायलिसिस शुरू करवानी पड़ी। कांठ की 40 वर्षीय महिला को तीसरी गर्भावस्था के समय गुर्दा खराब हो गया था। प्रसव के बाद डायलिसिस शुरू हो गई। दो वर्ष बाद जब स्वस्थ महसूस हुई तो डायलिसिस बंद कर दी। परेशानी बढ़ने पर फिर जिला अस्पताल आईं।
अब पिछले चार वर्ष से नियमित डायलिसिस चल रही है। मझोली निवासी 38 वर्षीय महिला हेपेटाइटिस सी पॉजीटिव हैं। इनको पहले दो बेटियां थीं और तीसरी गर्भावस्था के बाद जब बेटा हुआ तो किडनी की समस्या पता चली। पिछले पांच वर्ष से डायलिसिस करवा रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इन महिलाओं को सप्ताह से दो से तीन बार बुलाना पड़ता है।
कभी बुढ़ापे की बीमारी मानी जाने वाली किडनी की बीमारी अब युवा महिलाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट के कुल मरीजों में करीब 40 फीसदी संख्या गर्भावस्था या प्रसव के बाद किडनी की समस्याओं वाली महिलाओं की है।
स्त्रीरोग विशेषज्ञों ने इसका कारण गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और उच्च मधुमेह बताया। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डॉ. सुजाता कुमारी ने बताया कि अगर 250 केस आते हैं तो उनमें से 60 से 65 गर्भवती महिलाओं को उच्च रक्तचाप और उच्च मधुमेह की समस्या के मामले आते हैं।
इनमें सबसे अधिक संख्या गर्भवती और 35 से 40 वर्ष की महिलाओं की होती है। कुछ मामले तो डायलिसिस की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गर्भावस्था के दौरान होने वाला उच्च रक्तचाप, जो गुर्दे को धीरे-धीरे खराब कर रहा है।
डॉ. विमिता अग्रवाल बतातीं हैं कि अस्पताल में रोज दो से तीन उक्त रक्तचाप वाली गर्भवती मरीज भर्ती होती हैं। इनमें कुछ गंभीर और अति गंभीर श्रेणी की होती हैं। इनमें किडनी फेल होने और ब्रेन हेमरेज तक का खतरा रहता है।
डॉक्टरों के अनुसार जिन महिलाओं को गर्भावस्था में गंभीर प्री-एक्लेम्पसिया यानी उच्च रक्तचाप होता है, उनमें डिलीवरी के बाद क्रोनिक किडनी बीमारी का खतरा सामान्य महिलाओं के मुकाबले चार से पांच गुना बढ़ जाता है। यह समस्या 35 से 40 वर्ष की महिलाओं में सबसे अधिक देखने को मिल रही है।
इसलिए प्रभावित होती है किडनी
गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी के कारण किडनी के भीतर मौजूद बेहद संवेदनशील रक्त वाहिकाएं सिकुड़ या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। किडनी शरीर के जहरीले और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फिल्टर नहीं कर पाती। इससे शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने लगता है, जो किडनी को खराब करता है।
बचाव के लिए क्या करें
- गर्भावस्था के दौरान हर विजिट में बीपी और यूरिन का रूटीन टेस्ट कराएं। इससे प्री-एक्लेम्पसिया को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है।
- प्रसव के छह सप्ताह तक घर पर नियमित अंतराल पर बीपी मॉनिटर करें। डिलीवरी के बाद भी कुछ हफ्तों तक बीपी बढ़ने का खतरा रहता है।
- प्रसव के छह महीने बाद सीरम क्रिएटिनिन और केएफटी टेस्ट कराएं। इससे पता चलेगा कि किडनी सामान्य रूप से काम कर रही है या नहीं।
- डॉक्टरों की सलाह है कि गर्भावस्था में सिर दर्द, पैरों में सूजन या धुंधला दिखना जैसे लक्षणों को हल्के में न लें और तुरंत जांच कराएं।