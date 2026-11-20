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अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। कटघर थानाक्षेत्र में पत्नी के मायके जाने से आहत फर्म कर्मी सोनू कश्यप (27) ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की। इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतार लिया।एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि कटघर थानाक्षेत्र के लंका बाग मोहल्ला निवासी सोनू कश्यप की शादी 19 अप्रैल 2026 को मधु के साथ हुई थी। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार को मधु के मायके में शादी थी। उसने शादी में जाने के लिए सोनू से कहा लेकिन सोनू ने जाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद मधु अकेले ही मायके चली गई थी। बुधवार की रात सोनू कमरे में सोने चला गया था। बृहस्पतिवार की सुबह परिवार के सभी लोग अपने-अपने काम पर चले गए। बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 12 बजे सोनू की भाभी सुनीता घर लौटी तो उसने देखा कि सोनू के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है उसने आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग भी आ गए। इसके बाद धक्का मारकर दरवाजा खोल कर देखा तो दुपट्टे के जरिये सोनू का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई।सीओ कटघर गौरव त्रिपाठी ने बताया कि परिवार के लोगों ने पति-पत्नी में विवाद होने की जानकारी दी है।