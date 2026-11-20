इनके परिवार के सदस्य नौकरी, कारोबार या अन्य कारणों से दूसरे शहरों, प्रदेशों और विदेश में रहते हैं। बुजुर्गों की दिनचर्या, पारिवारिक स्थिति और अकेलेपन की जानकारी जुटाकर साइबर अपराधी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। पहले पुलिस बुजुर्गों को इस लिए जागरूक करती थी कि अंजान लोगों के लिए दरवाजा न खुलें लेकिन अब चोर बदमाशों से ज्यादा साइबर अपराधी बुजुर्गाें के दुश्मन बन गए हैं। वह फोन के जरिए सीधे बुजुर्गों को डराते हैं।



फोन पर खुद को सीबीआई, पुलिस, नारकोटिक्स विभाग या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। इसके बाद किसी आपराधिक गतिविधि में नाम आने, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल गलत काम में होने और परिवार के किसी सदस्य के गिरफ्तार होने की बात कहकर दबाव बनाते हैं।