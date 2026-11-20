मुरादाबाद की सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के चक्कर की मिलक में मंगलवार की देर रात पड़ोसियों से चचेरे भाइयों को बचाने पहुंचे युवक को गोली मार दी गई। इस घटना में युवक घायल हो गया। इसके बाद आरोपी भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया।

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युवक के सीने में दाहिने ओर छर्रे लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक निवासी साहिर ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उसने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे वह अपने घर में मौजूद था।इसी दौरान वह शोर-शराबा सुनकर घर से बाहर निकला आया। उसने देखा कि उसके चचेरे भाई साजिद और शाहनवाज के साथ पड़ोसी, यूनुस, उसका भाई मो. यूसुफ और साबिर गाली-गलौज कर रहे हैं। उसने इसका विरोध किया तो आरोपी उसके ही साथ भिड़ गए। इस दौरान आरोपियों ने तमंचा से साहिर पर फायरिंग कर दी।जिसमें उसके सीने में दाहिने ओर छर्रे लग गए और वह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि बुधवार को आरोपी मो. यूसुफ को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।