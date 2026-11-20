नामी कंपनियों की पैकिंग में नकली दवाइयां बेचने वाले गिरोह के सरगना आसिफ और उसके दो साथी शिवम कुमार और रविंद्र सिंह को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आसिफ के भाई वासिफ को दो दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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वहीं फरार चल रहा अमित कुमार अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि रविवार की रात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने सिविल लाइंस थाने में नवीन नगर निवासी अमित कुमार, भोजपुर के बहेड़ी निवासी आसिफ और उसके वासिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, सोलन और उत्तराखंड के काशीपुर में टैबलेट और कैप्सूल तैयार कराते थे। इसके बाद इन कैप्सूल और टैबलेट को नामी कंपनियों के नाम की पैकिंग कराने के बाद उन्हें अमरोहा, मुरादाबाद समेत आस-पड़ोस के जिलों में मेडिकल स्टोर और दवा एजेंसी के जरिये बिकवा देते थे।अमरोहा में एक मेडिकल से दवाइयों के सैंपल लेकर जांच कराई गई तो पता चला कि दवाइयां नकली हैं। इसके बाद टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस गिरोह तक पहुंच गई थी। 17 नवंबर को पुलिस ने आरोपी वासिफ को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।वासिफ से पूछताछ में मिलने इनपुट के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को भोजपुर के बहेड़ी निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के आधार ही अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के हादीपुर निवासी रविंद्र सिंह और शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया है।एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि आरोपी रविंद्र और शिवम ने आरोपी आसिफ की फर्म खुलवाने में मदद की थी। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में नकली दवाइयां बनवाने और सप्लाई कराने में मदद कराते थे। इस मामले में फरार चल रहे आसिफ के साथी अमित की तलाश की जा रही है।