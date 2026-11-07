धनतेरस पर बाजार में बरसे 850 करोड़, देर रात तक रही धनवर्षा

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धनतेरस पर शुक्रवार को बाजार में जमकर धनवर्षा हुई। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, बर्तन और फर्नीचर समेत सभी सेक्टरों में खरीदारों की धूम रही। सुबह से देर रात तक बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता के अनुसार, इस बार धनतेरस पर करीब 850 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

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