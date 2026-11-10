यूपी: बेटी के साथ 'इश्क' का डायलॉग बोलकर ट्रोल हुईं हसीन जहां, सोशल मीडिया पर बहस; फॉलोअर्स ने दी ये नसीहत

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी बेटी आयरा के साथ बनाई गई एक रील है। इसमें मां-बेटी के बीच इश्क, जन्नत और जहन्नुम को लेकर संवाद दिखाया गया है।

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सोमवार को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने इसे पसंद किया, लेकिन इसके संवाद को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। कई यूजर्स ने हसीन जहां को ट्रोल करते हुए बेटी को विवादों से दूर रखने की नसीहत दी।वायरल वीडियो में बेटी आयरा अपनी मां से कहती हैं, बताइए खातून, क्या मसला है आपका?, इस पर हसीन जहां जवाब देती हैं, मुझे इश्क हुआ है। बेटी कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह... जहन्नुम में जाना चाहती हैं आप। इस पर हसीन जहां कहती हैं, मौलवी साहब, आपसे हुआ है।