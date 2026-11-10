यूपी: अमरोहा में गले में रस्सी का फंदा डाल 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, डेढ़ घंटे तक अटकी रहीं सांसें
मंगलवार को 24 वर्षीय अर्जुन नशे में ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने रिश्तेदारों से खतरा बताकर कूदने की धमकी दी। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। अर्जुन नशा करने का आदी है।
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नशे की हालत में एक युवक ने मंगलवार को ऐसा कदम उठा लिया कि मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। गले में रस्सी का फंदा डालकर वह करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की इस हरकत से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रिश्तेदारों से जान का खतरा बताते हुए उसने नीचे उतरने के बजाय टावर से कूदकर जान देने की धमकी दे दी। करीब डेढ़ घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद सीओ और एसओ ने ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।
घटना हाईवे पर उड्डपीवाला रेस्टोरेंट के पीछे की है। यहां एक मोबाइल कंपनी का करीब 100 फीट ऊंचा टावर लगा है। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे क्षेत्र के गांव फरीदपुर निवासी किसान रामवीर का 24 वर्षीय बेटा अर्जुन वहां पहुंचा और टावर पर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह करीब 50 से 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसके गले में रस्सी का फंदा देखकर आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
एसओ तेजपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में सीओ डॉ. प्रदीप कुमार भी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने अर्जुन को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन नशे में होने के कारण वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार-बार कुछ रिश्तेदारों से खतरा बताते हुए नीचे उतरने से इन्कार करता रहा। साथ ही कूदने की धमकी देकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ाता रहा।
ऐसे में पुलिस ने जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य के साथ उसे समझाने का प्रयास जारी रखा। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद अर्जुन मान गया और सकुशल नीचे उतर आया। उसे सुरक्षित देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि युवक नशा करने का आदी है। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद उसे समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।