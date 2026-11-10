यूपी: अमरोहा में गले में रस्सी का फंदा डाल 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, डेढ़ घंटे तक अटकी रहीं सांसें

नशे की हालत में एक युवक ने मंगलवार को ऐसा कदम उठा लिया कि मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। गले में रस्सी का फंदा डालकर वह करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की इस हरकत से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रिश्तेदारों से जान का खतरा बताते हुए उसने नीचे उतरने के बजाय टावर से कूदकर जान देने की धमकी दे दी। करीब डेढ़ घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद सीओ और एसओ ने ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।

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