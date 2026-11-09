यूपी में मां-बेटे की हत्या: शवों पर ई-रिक्शा पलटकर हादसे का दिया रूप, सगा भाई और दो भतीजे ही निकले कातिल

तकिए से मुंह दबाकर की हत्या

रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मृतक राकेश की आठ बीघा जमीन हड़पने के लिए उसके भाई व भतीजों ने तकिया से मुंह दबा कर हत्या कर दी और हत्याकांड को हादसे का रूप देने के लिए शव बहजोई-संभल मार्ग पर गांव भवन के पास फेंक दिए और शवों पर ई-रिक्शा पलट दिया। तीनों हत्यारोपियों को थाना पुलिस ने आठ नवंबर को तड़के साढ़े तीन बजे करीब संभल मार्ग स्थित परतापुर यात्री शेड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। हत्या में प्रयुक्त तकिया, ई-रिक्शा व मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। खुलासे करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजीव कुमार मलिक, एसआई रोहित कुमार व सोमपाल सिंह आदि शामिल हैं।