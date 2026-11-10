यूपी: रामपुर सीआरपीएफ कैंप आतंकी हमले से बरी शरीफ की गोली मारकर हत्या, थाने से लौटते वक्त नकाबपोशों ने भूना

प्रधान ने की निष्पक्ष जांच की मांग

ग्राम प्रधान गुरविंदर सिंह ने पुलिस पर तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रोड किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इस बीच अस्पताल में सीओ पीपी सिंह समेत कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को शांत किया। सीओ का कहना है कि फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि मामले की गहनता से जांच हो रही है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों को तलाशा जा रहा है।